В Крыму пенсионерка облила кровью могилу убитого в Украине оккупанта: ей светит 5 лет

В Крыму местная пенсионерка Валерия Гольденберг ждет в СИЗО суда по обвинению в осквернении могилы по мотивам политической ненависти.

Женщина облила кровью и фекалиями могилу российского оккупанта



Об этом сообщило издание Грати.

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В начале апреля, после новостей о гибели жителей Бучи, Гольденберг пошла на кладбище возле своего села Солнечная Долина и облила куриной кровью и фекалиями могилу 21-летнего Валентина Исайчева — контрактника российской армии, погибшего при подрыве корабля «Орск» в порту Бердянска.

Гольденберг задержали уже через два дня. Она ничего не отрицала. «Из чувства мести и сострадания к народу Украины», — так объяснила свой поступок женщина.

Сейчас она находится в СИЗО, 7 июня начнется процесс по ее делу. Пенсионерке грозит пять лет лишения свободы.

Гольденберг была против присоединения Крыма к России в 2014 году и планировала уехать с полуострова, но по личным причинам не сделала этого. После вторжения России в Украину 24 февраля она переживала за дочь и друзей, живущих в разных украинских городах.

Тэги: Россия, крым