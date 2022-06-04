НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
18:44 05 Июня 2022 Просмотров 1065   КомментариевКомментарии

В Украине ликвидировали еще одного российского генерала: подробности

В российских медиа 5 июня прошло сообщение о гибели высокопоставленного генерала армии оккупантов.

Генерал-майор Кутузов

Соболезнования по поводу смерти высказали главарь “ДНР” Денис Пушилин и депутат Госдумы России Дмитрий Саблин. Но они специально не называли имени погибшего.

Позже в СМИ появилась информация, что речь идет о Романе Воробьеве.

Известно, что Воробьев находился в батальоне “Сомали” и был командиром штурмового взвода. Пушилин даже наградил его «Георгиевским крестом» ІІ степени за убийства и взятых в плен украинцев.

Однако позже источники сообщили о том, что ликвидирован генерал-майор Роман Кутузов – исполняющий обязанности командира 5-й общевойсковой армии, которая располагалась в Уссурийске.

Также информацию о ликвидации Кутузова подтвердило профильное издание InformNapalm. Оно же опубликовало фото якобы убитого генерала.

Ликвидированный генерал Кутузов

Ликвидированный генерал Кутузов

В российских пабликах также появилась информация, что сегодня в Украине был ликвидирован генерал-майор российской армии Роман Кутузов (позывной «Туман»).

Сообщают, что его ликвидировали в поселке Николаевка Попаснянского района Луганской области.

Тэги: Донбасс

Новости по теме

ТОР
04.06.2022 07:14
Россияне бросили на Северодонецк резервы: в городе идут бои
ТОР
03.06.2022 17:43
В России хотят создать регион Донбасс: могут включить туда еще Ростовскую и Воронежскую области РФ
ТОР
03.06.2022 15:15
ВСУ уничтожили расчет орудия врага благодаря пьяному русскому командиру
blog comments powered by Disqus
Запорожский нацгвардеец “Бандит” сбил пятый вражеский самолет из ПЗРК

19:59 Украина

В Украине ликвидировали еще одного российского генерала: подробности

18:44 Украина

На Донбассе ранение в голову получил Маси Найем: его везут на операцию

17:35 Украина

Украинские артиллеристы показали фейерверк в “запорожской Чернобаевке”: грохотало всю ночь

09:36 Украина

В США экстренно эвакуировали президента Байдена с супругой: в небо подняли авиацию

08:20 Мир

Россия нанесла ракетный удар по Киеву: не менее 5 прилетов

07:48 Украина

Идут бои за полный контроль над Северодонецком: оккупанты ударили “Точками-У” по окрестным городам

19:00 Украина

Обстрел Николаева: огромный столб дыма поднялся в районе порта

16:52 Украина

Россияне не могут оформить визы в Мексику: получают отказ на украинском языке

09:48 Мир

Под Изюмом была уничтожена 35-я армия РФ благодаря некомпетентности российских командиров

06:36 Украина

Над Одессой и Николаевом ПВО ночью сбила четыре российские ракеты

06:24 Украина