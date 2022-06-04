В Украине ликвидировали еще одного российского генерала: подробности
В российских медиа 5 июня прошло сообщение о гибели высокопоставленного генерала армии оккупантов.
Соболезнования по поводу смерти высказали главарь “ДНР” Денис Пушилин и депутат Госдумы России Дмитрий Саблин. Но они специально не называли имени погибшего.
Позже в СМИ появилась информация, что речь идет о Романе Воробьеве.
Известно, что Воробьев находился в батальоне “Сомали” и был командиром штурмового взвода. Пушилин даже наградил его «Георгиевским крестом» ІІ степени за убийства и взятых в плен украинцев.
Однако позже источники сообщили о том, что ликвидирован генерал-майор Роман Кутузов – исполняющий обязанности командира 5-й общевойсковой армии, которая располагалась в Уссурийске.
Также информацию о ликвидации Кутузова подтвердило профильное издание InformNapalm. Оно же опубликовало фото якобы убитого генерала.
В российских пабликах также появилась информация, что сегодня в Украине был ликвидирован генерал-майор российской армии Роман Кутузов (позывной «Туман»).
Сообщают, что его ликвидировали в поселке Николаевка Попаснянского района Луганской области.