В Украине ликвидировали еще одного российского генерала: подробности

В российских медиа 5 июня прошло сообщение о гибели высокопоставленного генерала армии оккупантов.

Генерал-майор Кутузов



Соболезнования по поводу смерти высказали главарь “ДНР” Денис Пушилин и депутат Госдумы России Дмитрий Саблин. Но они специально не называли имени погибшего.

Позже в СМИ появилась информация, что речь идет о Романе Воробьеве.

Известно, что Воробьев находился в батальоне “Сомали” и был командиром штурмового взвода. Пушилин даже наградил его «Георгиевским крестом» ІІ степени за убийства и взятых в плен украинцев.

Однако позже источники сообщили о том, что ликвидирован генерал-майор Роман Кутузов – исполняющий обязанности командира 5-й общевойсковой армии, которая располагалась в Уссурийске.

Также информацию о ликвидации Кутузова подтвердило профильное издание InformNapalm. Оно же опубликовало фото якобы убитого генерала.

В российских пабликах также появилась информация, что сегодня в Украине был ликвидирован генерал-майор российской армии Роман Кутузов (позывной «Туман»).

Сообщают, что его ликвидировали в поселке Николаевка Попаснянского района Луганской области.

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