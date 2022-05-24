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08:10 06 Июня 2022 Просмотров 232   КомментариевКомментарии

Губернатор Курской области пожаловался на “обстрел” со стороны Украины: сильно пострадал мост

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные “обстреляли” поселок Теткино в Глушковском районе.

Никто из людей не пострадал

По его словам, стреляли утром по мосту и местным предприятиям.

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Также губернатор уточнил, что раненых и погибших нет.

“Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения”, – сообщил Старовойт.

Кроме того, по словам губернатора, сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом.

Больше всего пострадал местный мост

Больше всего пострадал местный мост

Также сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода.

В результате обстрела сгорела машина

В результате обстрела сгорела машина

Тэги: Россия, Курск

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