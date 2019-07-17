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15:58 06 Июня 2022 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском направлении

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлениях Большой Камышевахи, Вернополья, Дибривного, Долины и Богородичного.

Донбасс

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в Медиацентре Украина.

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По его словам, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши бойцы успешно отразили семь вражеских атак, уничтожили четыре танка, три артиллерийские системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники.

Также Мотузяник добавил, что за это же время российская авиация 39 раз вылетала из аэродромов, чтобы бомбить территорию Украины. Оккупанты выпустила крылатые ракеты из воздушного пространства над акваторией Черного моря с помощью дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а для пуска из воздушного пространства над акваторией Каспийского моря использовали стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Также россияне наносили ракетные удары береговыми ракетными комплексами «Бастион-П» из позиционного района в западной части Крыма.

«Российский агрессор наращивает систему ПВО во временно оккупированном Крыму. В частности, в северо-западной части полуострова в районах населенных пунктов Оленевка и Раздольное продолжается развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300», – добавил представитель Минобороны.

Тэги: Донбасс, Славянск

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