В новом соглашении с Украиной, если Киев все-таки пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом.

По мнению кремлевских чиновников в Заопрожской области и на Херсонщине большинство жителей поддерживают Россию



Об этом сообщили российские Известия со ссылкой на высокопоставленный источник.

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«Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в новое соглашение РФ с Киевом не будут включены Херсонская и Запорожская области, поскольку подавляющее большинство жителей региона якобы поддерживают Россию.

Также по словам источника, сейчас ведение переговоров невозможно, «пока президент Украины Владимир Зеленский не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп».

Тэги: Запорожье, херсон