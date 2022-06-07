В Северодонецке идут уличные бои: ситуация тяжелая
Ситуация в Северодонецке стабильно тяжелая, идут напряженные уличные бои
Об этом рассказал в эфире ТК Рада руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.
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По его словам, в городе остается 10-11 тысяч населения.
ВСУ укрепились на позициях и держат город.
По словам Стрюка, все еще продолжаются уличные бои.
Оккупанты сосредоточили в городе много артиллерии, но ВСУ делают максимум, чтобы отстоять Северодонецк.
Также глава администрации сообщил, что люди, которых оккупанты депортировали из Северодонецка, начали выходить на связь, но вернуться в город они не могут.
Коммуникации в городе утрачены почти 1,5 месяца назад, они нуждаются в капитальном восстановлении.