В Северодонецке идут уличные бои: ситуация тяжелая

Ситуация в Северодонецке стабильно тяжелая, идут напряженные уличные бои

Оккупанты сосредоточили в Северодонецке очень много артиллерии



Об этом рассказал в эфире ТК Рада руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

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По его словам, в городе остается 10-11 тысяч населения.

ВСУ укрепились на позициях и держат город.

По словам Стрюка, все еще продолжаются уличные бои.

Оккупанты сосредоточили в городе много артиллерии, но ВСУ делают максимум, чтобы отстоять Северодонецк.

Также глава администрации сообщил, что люди, которых оккупанты депортировали из Северодонецка, начали выходить на связь, но вернуться в город они не могут.

Коммуникации в городе утрачены почти 1,5 месяца назад, они нуждаются в капитальном восстановлении.

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