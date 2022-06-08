Оккупанты рвутся к Бахмуту: задействовали много авиации

Российские войска увеличили интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации на Бахмутском направлении.

Россия интнсивно использует авиацию на Бахмутском направлении



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Также противник вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное.

Противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк, бахмут