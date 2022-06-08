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07:05 08 Июня 2022 129 Комментарии
Оккупанты рвутся к Бахмуту: задействовали много авиации
Российские войска увеличили интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации на Бахмутском направлении.
Россия интнсивно использует авиацию на Бахмутском направлении
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Также противник вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное.
Противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.
Тэги: Лисичанск, Северодонецк, бахмут