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Главная » Украина » Общество
10:03 08 Июня 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

ВСУ продвинулись на несколько километров на Херсонщине: в России истерика

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) продолжает панически констатировать успехи ВСУ на Херсонско-Николаевском фронте.

ВСУ продолжают наступать на Херсонщине

В своей утренней сводке он сообщил, что ВСУ смогли продвинуться на несколько километров, посетовав, что положение российских войск продолжает ухудшаться.

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“В настоящее время ВСУ продолжают наращивать ударные группировки на Чернобаевском (с. Чернбаевка северо-западнее Херсона ) и Снигирёвском (с. Снигрёвка северо-восточнее Херсона, примерно посредине дуги Херсон – Давыдов Брод) направлениях”, – констатировал Гиркин.

Еще вчера, 7 июня, днем он радостно собщал, что российскией войска якобы восстановили позиции, потерянные при атаках ВСУ несколько суток назад под Давыдовым Бродом. Но, видно, что-то пошло не так.

Тэги: Николаев, херсон, всу

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