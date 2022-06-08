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10:38 08 Июня 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

В российском Владивостоке неизвестные подожгли военкомат и пытались снять видео

Рано утром, около 04:20, во Владивостоке двое парней подожгли деревянный военный комиссариат на Уборевича, 23.

Эдание военкомата является памятником архитектуры

Как  сообщила “Комсомольская правда”, от огня пострадала облицовка исторического здания, которое является памятником архитектуры.

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Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, издание отметило, что двое парней кинули бутылку с горючей жидкостью в стену дома и достали телефоны, чтобы снять все на видео.

В этот момент их кто-то спугнул, поэтому они быстро скрылись во дворах.

Серьезного пожара якобы удалось избежать – огонь повредил лишь облицовку из досок возле входа.

Накануне в социальных сетях неизвестные опубликовали посты с призывом поджигать комиссариаты в Приморье за щедрое вознаграждение. В подтверждение оплаты они просили отправлять им видеозаписи нападений.

Тэги: Россия, поджоги военкоматов в России

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