В российском Владивостоке неизвестные подожгли военкомат и пытались снять видео
Рано утром, около 04:20, во Владивостоке двое парней подожгли деревянный военный комиссариат на Уборевича, 23.
Как сообщила “Комсомольская правда”, от огня пострадала облицовка исторического здания, которое является памятником архитектуры.
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Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, издание отметило, что двое парней кинули бутылку с горючей жидкостью в стену дома и достали телефоны, чтобы снять все на видео.
В этот момент их кто-то спугнул, поэтому они быстро скрылись во дворах.
Серьезного пожара якобы удалось избежать – огонь повредил лишь облицовку из досок возле входа.
Накануне в социальных сетях неизвестные опубликовали посты с призывом поджигать комиссариаты в Приморье за щедрое вознаграждение. В подтверждение оплаты они просили отправлять им видеозаписи нападений.