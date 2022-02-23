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17:20 08 Июня 2022 Просмотров 242   КомментариевКомментарии

Правительство “ДНР” во главе с «премьером» отправлено в отставку

Глава “ДНР” Денис Пушилин отправил в отставку “премьер-министра республики” Александр Ананченко, что автоматически влечет за собой отставку всего “правительства”.

Отставка "премьера" повлечет отставку остальных членов "правительства"

Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале главаря псевдореспублики.

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Аначенко возглавил “правительство республики” в 2018 году. Теперь, как отметил Пушилин, “экс-премьер” займется развитием государственного сектора.

«Кандидатура на должность нового 2председателя правительства” сегодня мною внесена в Народный Совет Донецкой народной республики», — написал Пушилин, не указав имени кандидата.

Об уходе в отставку других членов правительства пока не сообщалось.

Но,согласно “законодательству ДНР”, освобождение от должности председателя правительства одновременно влечет за собой отставку и самого “правительства”.

Тэги: ДНР, Денис Пушилин

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Правительство “ДНР” во главе с «премьером» отправлено в отставку

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