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08:21 09 Июня 2022 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Россияне ищут слабые места в обороне Северодонецка

Россияне продолжают безуспешные поиски слабых мест в обороне Северодонецка, вместе с тем расстреливая мирные кварталы и объекты промышленности Луганщины.

Враг интенсивно обстреливает Северодонецк и окрестные населенные пункты

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня 8 июня российской армией обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Орехово, Устиновка, Горное, Екатериновка, Белогоровка, Николаевка, Камышеваха, Павлоград, что под Северодонецком.

По Тошковке оккупанты нанесли авиаудара и неудачно провели штурм. В направлении Катериновки украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

Кроме того, россияне нанесли ракетно-авиационные удары по Верхнекаменке и Золотому.

Всего за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10″.

8 июня вечером оккупанты дважды попали по северодонецкому объединению «Азот». Повреждены не менее двух цехов на разных концах химического предприятия. Один из них – цех производства аммиака.

От российских обстрелов погибло не менее четырех жителей области. За последние двое суток ранения разной степени тяжести получили шесть жителей Лисичанска. Четверо из них были сразу госпитализированы в областную клиническую больницу в Днепре.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк, Сергей Гайдай
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