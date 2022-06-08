У России есть возможность атаковать Запорожье и Николаев, – Ким

У российской армии есть силы и возможности, чтобы осуществить наступление на Запорожье и Николаев.

Виталий Ким оценил возможности российской армии



Об этом заявил Reuters глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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«В ближайшие месяцы, я думаю, у них есть какие-то возможности атаковать Запорожье и Николаев. Но на данный момент мы не видим никакой перегруппировки, каких-либо больших армий для атаки», — сказал Ким.

И тут же уточнил, что хотя сейчас все движется очень медленно, «ситуация может двигаться очень быстро».

Также, по его мнению, чтобы совершить значительные прорывы на юге страны и освободить Херсонскую область, Украине, вероятно, потребуется больше людских ресурсов. Получить их можно либо перебросив силы с востока, либо путем дополнительной мобилизации.

Тэги: Россия, Николаев, херсон, Виталий Ким