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08:52 09 Июня 2022 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

У России есть возможность атаковать Запорожье и Николаев, – Ким

У российской армии есть силы и возможности, чтобы осуществить наступление на Запорожье и Николаев.

Виталий Ким оценил возможности российской армии

Об этом заявил Reuters глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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«В ближайшие месяцы, я думаю, у них есть какие-то возможности атаковать Запорожье и Николаев. Но на данный момент мы не видим никакой перегруппировки, каких-либо больших армий для атаки», — сказал Ким.

И тут же уточнил, что хотя сейчас все движется очень медленно, «ситуация может двигаться очень быстро».

Также, по его мнению, чтобы совершить значительные прорывы на юге страны и освободить Херсонскую область, Украине, вероятно, потребуется больше людских ресурсов. Получить их можно либо перебросив силы с востока, либо путем дополнительной мобилизации.

Тэги: Россия, Николаев, херсон, Виталий Ким
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