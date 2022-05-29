Польша передала Украине большую часть своего оружия на $2 млрд

Польша отправила Украине большую часть своего оружия суммарно на $2 млрд, в том числе 240 танков.

Польша поставила Украине 240 своих танков



Об этом в интервью Bild заявил президент Польши Анджей Дуда.

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«Я говорил с президентом Зеленским два дня назад. Он снова попросил меня об оружии. Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать. Мы отправили почти 100 бронемашин и вооружения. Винтовки, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в общей сложности оружия на $2 млрд», – сказал он.

По словам Дуды, Польша передала оружие, которое состояло на вооружении в армии, а не складские запасы.

Также Дуда призвал передать Украине артиллерию, заявив, что это – «единственное средство», чтобы остановить российскую агрессию.

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