Ежедневно Украина теряет от 100 до 200 военных, – Подоляк

Потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек в день.

Украина теряет до 200 своих защитников в день



Такие данные озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Newshour BBC World Service. Это самые большие цифры, обнародованные за время войны.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно

По его словам, одной из главных причин большого количества потерь является отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

Он добавил, что Украине нужны сотни самых мощных артсистем, которые может предоставить Запад.

Также Украине нужно до 300 ракетных систем, чтобы получить достижение паритета с огневой мощностью России и освободить оккупированную территорию.

«Пока Россия не потерпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны», – сказал Подоляк.

Тэги: Михаил Подоляк