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06:59 10 Июня 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

У россиян проблемы со штурмом Славянска из-за Северского Донца – ISW

Российские войска незначительно продвинулись от Изюма к Славянску, но, вероятно, столкнутся с трудностями при штурме города из-за тактических проблем, связанных с форсированием Северского Донца.

Россияне ведут наступление на Славянск

Об этом сказано в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Российские войска начали наступление на Славянск с юго-востока от Изюма. Они, вероятно, пытаются использовать свой контроль над районом вокруг Святогорска, чтобы продвинуться дальше.

Аналитики считают, что попыткам россиян продвинуться к Славянску, вероятно, мешает Северский Донец, который им придется пересечь на север (в районе Святогорска-Тетяновки) и к востоку от Славянска (в районе Райгородка), чтобы продвинуться к городу.

Кроме того, отмечено, что российские войска продолжали наземные, воздушные и артиллерийские атаки к востоку от Бахмута и 9 июня добились некоторых успехов. В частности, оккупанты достигли частичного успеха в Камышевахе и Ротах.

Однако атаки на Нагорное и Николаевку успехом не увенчались.

Тэги: Славянск
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