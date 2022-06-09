Кремль пытается сделать из Путина нового Петра I: почему это неудачное сравнение

Президент России Владимир Путин заявил, что на долю нынешней российской власти выпало «возвращать и укреплять» — как и, по его мнению, Петру I в начале XVIII века.

Даже с ростом у Петра I и Путина не сошлось



Как сообщила Медуза, выступая на мероприятии, анонсированном как «встреча с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными», Путин заявил, что для российского государства со времен Петра I «почти ничего не изменилось».

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По мнению президента страны-агрессора, в ходе Северной войны против Швеции российский монарх «ничего не отторгал», а «возвращал», так как в Приладожье «испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне», и «территория находилась под контролем Российского государства».

“Чего полез туда? Возвращал и укреплял — вот что делал. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять”, – сказал Путин.

На видео со встречи видно, что Путин рассмеялся, говоря про «долю» российских властей.

К слову, бывший российский журналист Александр Невзоров напомнил, что Пётр I был махровым иноагентом, находившимся под абсолютным влиянием Запада.

“Так что для мартышечьего цирка на очередном «форуме» фигура выбрана не совсем удачно. Да, а уж писк про «возвращение территорий» это прямая цитата. Не не из Петра, а из известной речи Гитлера”, – отметил Невзоров.

Тэги: Россия, Владимир Путин