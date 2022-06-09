НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
09:52 10 Июня 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Кремль пытается сделать из Путина нового Петра I: почему это неудачное сравнение

Президент России Владимир Путин заявил, что на долю нынешней российской власти выпало «возвращать и укреплять» — как и, по его мнению, Петру I в начале XVIII века.

Даже с ростом у Петра I и Путина не сошлось

Как сообщила Медуза, выступая на мероприятии, анонсированном как «встреча с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными», Путин заявил, что для российского государства со времен Петра I «почти ничего не изменилось».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По мнению президента страны-агрессора, в ходе Северной войны против Швеции российский монарх «ничего не отторгал», а «возвращал», так как в Приладожье «испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне», и «территория находилась под контролем Российского государства».

“Чего полез туда? Возвращал и укреплял — вот что делал. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять”, – сказал Путин.

На видео со встречи видно, что Путин рассмеялся, говоря про «долю» российских властей.

Путина поставили в один ряд с Владимиром Великим, Александром Невским и Иосифом Сталиным

Путина поставили в один ряд с Владимиром Великим, Александром Невским и Иосифом Сталиным

К слову, бывший российский журналист Александр Невзоров напомнил, что Пётр I был махровым иноагентом, находившимся под абсолютным влиянием Запада.

“Так что для мартышечьего цирка на очередном «форуме» фигура выбрана не совсем удачно. Да, а уж писк про «возвращение территорий» это прямая цитата. Не не из Петра, а из известной речи Гитлера”, – отметил Невзоров.

Тэги: Россия, Владимир Путин
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.06.2022 09:38
Госдума разрешила Путину замораживать вклады и распоряжаться имуществом россиян
ТОР
05.06.2022 16:24
Настроение в бункере Путина, как в Берлине 1945 года, – Белковскй
ТОР
01.06.2022 16:16
Командующий войной против Украины генерал Дворников исчез: что случилось
blog comments powered by Disqus
ВСУ показали уничтожение российской техники британскими самонаводящимися ракетами Brimstone

08:35 Украина

Мрут, как мухи: россияне вывезли из Северодонецка боевых бурятов

06:31 Украина

В Днепре прогремел мощный взрыв: над городом огромный столб черного дыма. Видео

06:20 Украина

Появилось видео ликвидации базы вагнеровцев на стадионе в Стаханове

16:29 Украина

Украинские артиллеристы показали уничтожение укрепрайона оккупантов на Херсонщине

11:17 Украина

Украина нанесла удар по базе ЧВК Вагнера в Стаханове. Фото и видео

10:03 Украина

Госдума разрешила Путину замораживать вклады и распоряжаться имуществом россиян

09:38 Мир

Россияне закопали под Запорожьем 30 танков Т-62: названа цель

07:13 Украина

Правительство “ДНР” во главе с «премьером» отправлено в отставку

17:20 Мир

Россия отказалась от быстрых псевдореферендумов “по-крымски” в Херсоне и Мелитополе: названа причина

16:48 Украина

Аэророзведка ВСУ показала ювелирное уничтожение вражеской техники на Херсонщине

15:17 Украина