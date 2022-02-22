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10:04 10 Июня 2022 Просмотров 155   КомментариевКомментарии

В США отреагировали на смертный приговор “суда ДНР” иностранным гражданам

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к «ДНР» и РФ из-за смертного приговора для британцев, воевавших на стороне Украины.

Блинкен отреагировал на фейковый приговор "суда ДНР"

Свою позицию госсекретарь изложил в Twitter.

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“Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном «судебном процессе» и его решениях в отношении законных комбатантов, служащих в Вооруженных силах Украины”, – написал он.

«Также Блинкен призвал Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным.

Ожидается, что сегодня глава МИД Британии Лиз Трасс поговорит со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой на эту тему.

Тэги: США, ДНР, Энтони Блинкен
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