НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
13:39 10 Июня 2022 Просмотров 243   КомментариевКомментарии

За вкрадене збіжжя з держпідприємства можна сформувати танковий батальйон

На Чернігівщині державне підприємство «Іванівка» Національної Академії Агарних наук України не посіяло близько однієї тисячі гектарів площ.

Не через війну, а через минулорічний скандал з рейдерством і викраденням врожаю соняшника, що потягнуло за собою відсутність обігових коштів. Сума викраденого немала – понад 150 мільйонів гривень, за які можна було б закупити, наприклад, 40 танків для ЗСУ. Натомість ці гроші осіли в кишенях одіозного нардепа Анатолія Гунька та його спільників по силовій гілці.

Як повідомляє видання FromUa, на Чернігівщині державне підприємство «Дослідне господарство «Іванівка» Національної Академії Аграрних наук через минулорічне рейдерство не змогло засіяти близько однієї тисячі гектарів площ. Це – третина від усіх посівних площ, яка наразі заростає бур’янами, хоча тут не було бойових дій і сіяти могли.

Ті державні землі, які все ж вдалося посіяти, як стверджують місцеві, обробив і засіяв «якийсь депутат». Швидше за все мова йде про народного депутата Анатолія Гунька, який ще до війни засвітився у рейдерському скандалі і якому закидали покривання викрадення врожаю соняшника на суму в понад 150 мільйонів гривень.

Нагадаємо, минулого року навколо ДП ДГ «Іванівка» була справжня війна, з використанням спецназу поліції та тітушок, які кришували крадіжку самопрозниченим керівником Половік М.В. – з полів підприємства під наглядом поліції зібрали та вивезли у невідомому напрямку врожай соняшника на суму в понад 150 мільйонів гривень. Гроші на рахунок підприємства так і не надійшли. Як повідомляли ЗМІ, за схемою стояв нардеп Анатолій Гунько.

Відтак, через різного роду схеми держава втратила понад 200 мільйонів гривень – у цьогорічних цінах – це 50 танків. Тобто за ці кошти можна було відправити на фронт цілий танковий полк. Та замість танків хтось купує собі квартири, дорогі авто й продовжує паратизувати на землях Національної Академії Аграрних Наук.

Наразі Лариса Хотинченко обриває різні державні «гарячі лінії», аби розповісти про ситуацію, що склалася у її рідному селі. Каже, що хоче достукатися до Президента України, а нині принаймні її заяву подали до Кабінету Міністрів України.

Loading...

Новости по теме

ТОР
10.06.2022 13:14
В оккупированном Мелитополе россияне реанимировали ГАИ и отбирают у людей авто
ТОР
10.06.2022 12:17
ВСУ показали уничтожение артбатареи оккупантов на Херсонщине: сработали аэроразведка и артиллеристы
ТОР
10.06.2022 11:21
В России сообщили об украинских диверсантах под Брянском и обстреле погранпункта
blog comments powered by Disqus
ВСУ показали уничтожение российской техники британскими самонаводящимися ракетами Brimstone

08:35 Украина

Мрут, как мухи: россияне вывезли из Северодонецка боевых бурятов

06:31 Украина

В Днепре прогремел мощный взрыв: над городом огромный столб черного дыма. Видео

06:20 Украина

Появилось видео ликвидации базы вагнеровцев на стадионе в Стаханове

16:29 Украина

Россияне могут атаковать Одессу из Черного моря через Дунай

13:12 Украина

Украинские артиллеристы показали уничтожение укрепрайона оккупантов на Херсонщине

11:17 Украина

Украина нанесла удар по базе ЧВК Вагнера в Стаханове. Фото и видео

10:03 Украина

Госдума разрешила Путину замораживать вклады и распоряжаться имуществом россиян

09:38 Мир

Россияне закопали под Запорожьем 30 танков Т-62: названа цель

07:13 Украина

ВСУ мощно ударили по оккупантам при попытке взять под контроль трассу Бахмут-Лисичанск

19:44 Украина

Правительство “ДНР” во главе с «премьером» отправлено в отставку

17:20 Мир