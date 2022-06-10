За вкрадене збіжжя з держпідприємства можна сформувати танковий батальйон

На Чернігівщині державне підприємство «Іванівка» Національної Академії Агарних наук України не посіяло близько однієї тисячі гектарів площ.

Не через війну, а через минулорічний скандал з рейдерством і викраденням врожаю соняшника, що потягнуло за собою відсутність обігових коштів. Сума викраденого немала – понад 150 мільйонів гривень, за які можна було б закупити, наприклад, 40 танків для ЗСУ. Натомість ці гроші осіли в кишенях одіозного нардепа Анатолія Гунька та його спільників по силовій гілці.

Як повідомляє видання FromUa, на Чернігівщині державне підприємство «Дослідне господарство «Іванівка» Національної Академії Аграрних наук через минулорічне рейдерство не змогло засіяти близько однієї тисячі гектарів площ. Це – третина від усіх посівних площ, яка наразі заростає бур’янами, хоча тут не було бойових дій і сіяти могли.

Ті державні землі, які все ж вдалося посіяти, як стверджують місцеві, обробив і засіяв «якийсь депутат». Швидше за все мова йде про народного депутата Анатолія Гунька, який ще до війни засвітився у рейдерському скандалі і якому закидали покривання викрадення врожаю соняшника на суму в понад 150 мільйонів гривень.

Нагадаємо, минулого року навколо ДП ДГ «Іванівка» була справжня війна, з використанням спецназу поліції та тітушок, які кришували крадіжку самопрозниченим керівником Половік М.В. – з полів підприємства під наглядом поліції зібрали та вивезли у невідомому напрямку врожай соняшника на суму в понад 150 мільйонів гривень. Гроші на рахунок підприємства так і не надійшли. Як повідомляли ЗМІ, за схемою стояв нардеп Анатолій Гунько.

Відтак, через різного роду схеми держава втратила понад 200 мільйонів гривень – у цьогорічних цінах – це 50 танків. Тобто за ці кошти можна було відправити на фронт цілий танковий полк. Та замість танків хтось купує собі квартири, дорогі авто й продовжує паратизувати на землях Національної Академії Аграрних Наук.

Наразі Лариса Хотинченко обриває різні державні «гарячі лінії», аби розповісти про ситуацію, що склалася у її рідному селі. Каже, що хоче достукатися до Президента України, а нині принаймні її заяву подали до Кабінету Міністрів України.