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Главная » Мир » Общество
21:11 10 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России подорожал оральный секс: граждане винят западные санкции

В России на фоне массового подорожания всего выросли расценки и на сексуальные услуги, что вызвало возмущение у граждан, которые ими пользуются.

Подорожание сексуальных услуг россияне связали с западными санкциями

Об этом сообщило издание “Аргументы и факты”.

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По его информации, жители Новосибирска обратили внимание на расценки в городе на сексуальные услуги и отметили, что после скачка курса доллара стоимость на отдельные категории услуг серьезно поднялись.

В частности местный житель Юрий пожаловался журналистам, что просто оральные ласки теперь стоят 1 500 рублей, хотя годом ранее было не больше тысячи.

«Как все это связано с курсом доллара и санкциями, непонятно. Но факт остаётся фактом», – отметил он.

Действительно, на сайтах интимных услуг стоимость орального секса начинается от тысячи рублей, максимальная цена – 10 тысяч рублей.

При этом некоторые девушки в анкетах отмечают, что готовы предоставить данную услугу в разных позициях – например, без средств контрацепции или в автомобиле. В зависимости от выбранного варианта цена будет разной. А у одной из секс-работниц даже указан вариант «экспресс» – за 1 000 рублей.

На одном из таких сайтов опубликовано более 250 анкет от девушек, порядка 150 анкет от мужчин и ещё 10 – от транссексуалов.

Тэги: Россия, секс
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