Названа дата начала раздачи российских паспортов жителям Запорожской области

На подконтрольной оккупантам территории Запорожской области с 11 июня будут раздавать российские паспорта.

Коллаборанты анонсировали раздачу российских паспортов



Об этом сообщило РБК.ru со ссылкой на представителя оккупационной администрации области Владимира Рогова.

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«Завтра (11 июня – ред.) жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашего великого единого Отечества», – сказал коллаборант.

Ранее Рогов пригласил международных наблюдателей и делегации на фоне новостей о подготовке референдума присоединении оккупированных территорий к России.

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