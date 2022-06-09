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06:32 11 Июня 2022 10 Комментарии
Названа дата начала раздачи российских паспортов жителям Запорожской области
На подконтрольной оккупантам территории Запорожской области с 11 июня будут раздавать российские паспорта.
Коллаборанты анонсировали раздачу российских паспортов
Об этом сообщило РБК.ru со ссылкой на представителя оккупационной администрации области Владимира Рогова.
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«Завтра (11 июня – ред.) жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашего великого единого Отечества», – сказал коллаборант.
Ранее Рогов пригласил международных наблюдателей и делегации на фоне новостей о подготовке референдума присоединении оккупированных территорий к России.
Тэги: Запорожье
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