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08:54 11 Июня 2022 Просмотров 1445   КомментариевКомментарии

Под Брянском горит воинская часть с вернувшейся из Украины техникой

Под российским Брянском в Клинцах около 06:00 вспыхнул пожар в воинской части.

Столб черного дыма из воинской части

Об этом сообщили в местных пабликах. Фото и видео огромного столба дыма местные жители делятся в соцсетях.

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Также говорят, что «пострадала уже битая техника, прибывшая с СВО», то есть участвовавшая в войне с Украиной.

Сообщают, что оперативно началась ликвидация пожара, возгорание тушат 9 пожарных расчетов.

Интересно, что информация о пожаре, которая появилась в нескольких местных интернет-изданиях, оперативно исчезла.

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