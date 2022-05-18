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09:40 11 Июня 2022 Просмотров 510   КомментариевКомментарии

Загадочный самолет пролетел над шестью странами НАТО: после приземления его экипаж исчез

Из Литвы вылетел загадочный частный двухместный самолет и дерзко пролетел в небе над шестью странами НАТО, не реагируя на запросы и предупреждения.

Ни о цели полета, ни об экипаже самолета ничего неизвестно

Об этом сообщило издание LRT.

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О нарушителе заявили в Болгарии, которая стала конечным пунктом его путешествия. По словам министра внутренних дел Болгарии Бойко Рашкова, самолет без разрешения пролетел над Польшей, Словакией, Венгрией, Сербией, Румынией и, наконец, достиг воздушного пространства Болгарии.

Здесь самолет приземлился, а его команда исчезла в неизвестном направлении.

При этом на воздушное судно реагировали военно-воздушные силы всех государств, а самолет-нарушитель не реагировал ни на кого. Пилот игнорировал радиозапросы и визуальные сигналы.

Кроме того, отсутствовал утвержденный план полета, а транспондеры самолета были отключены.

В Венгрии и Румынии самолет до Болгарии сопровождали истребители.

Как информировал BNS представитель департамента литовской полиции Рамунас Матонис, досудебное расследование пока не началось, в настоящее время «выясняются обстоятельства».

Тэги: НАТО
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Загадочный самолет пролетел над шестью странами НАТО: после приземления его экипаж исчез

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