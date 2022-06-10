НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
10:13 11 Июня 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Путин утратил статус непогрешимого: в башнях Кремля начался раздрай

Ввязавшись в войну, которую он не может выиграть, Путин утратил статус непогрешимого, что стало причиной публичных конфликтов внутри ближайшего окружения диктатора.

Слова Путина весят все меньше для его окружения

Об этом рассказал в колонке для “МО” политолог и экс-спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его мнению, слова президента для его окружения весят все меньше.

“Турчак против Володина, Кадыров против Пескова, Соловьев (и стоящий за ним Громов) против помощника президента Мединского — такого представители российского правящего класса давно себе не позволяли”, – отметил Галлямов.

Он также считает, что нынешние публичные конфликты являются очевидным свидетельством того, что роль президента как верховного модератора в отношениях элит слабеет. Президент практически парализован — не в физическом, а в политическом смысле. По привычке его ещё опасаются, но Патрушева с Бастрыкиным и Бортниковым, похоже, опасаются уже гораздо больше, утверждает политолог.

По его словам, в России наметился транзит от персоналистской автократии к режиму коллективного руководства страной. Автоматически демократизации это не означает, но на некоторую нормализацию по истечении времени рассчитывать можно. Как в СССР после Сталина.

Тэги: Россия, Владимир Путин
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.06.2022 09:52
Кремль пытается сделать из Путина нового Петра I: почему это неудачное сравнение
ТОР
09.06.2022 09:38
Госдума разрешила Путину замораживать вклады и распоряжаться имуществом россиян
ТОР
05.06.2022 16:24
Настроение в бункере Путина, как в Берлине 1945 года, – Белковскй
blog comments powered by Disqus
Загадочный самолет пролетел над шестью странами НАТО: после приземления его экипаж исчез

09:40 Мир

Снаряды влетали в окна: в Северодонецке ВСУ накрыли штаб оккупантов во время совещания

09:09 Украина

Под Брянском горит воинская часть с вернувшейся из Украины техникой

08:54 Мир

Российские войска продвинулись на Донбассе на двух направлениях

08:00 Украина

Российские войска взяли под контроль Кинбурнскую косу: почему это плохо

07:20 Украина

В сети появилось “распоряжение” Кличко, отменяющее Указа Долгорукого об основании Москвы

17:19 Украина

ВСУ показали уничтожение российской техники британскими самонаводящимися ракетами Brimstone

08:35 Украина

Мрут, как мухи: россияне вывезли из Северодонецка боевых бурятов

06:31 Украина

В Днепре прогремел мощный взрыв: над городом огромный столб черного дыма. Видео

06:20 Украина

Появилось видео ликвидации базы вагнеровцев на стадионе в Стаханове

16:29 Украина

Россияне могут атаковать Одессу из Черного моря через Дунай

13:12 Украина