Путин утратил статус непогрешимого: в башнях Кремля начался раздрай

Ввязавшись в войну, которую он не может выиграть, Путин утратил статус непогрешимого, что стало причиной публичных конфликтов внутри ближайшего окружения диктатора.

Слова Путина весят все меньше для его окружения



Об этом рассказал в колонке для “МО” политолог и экс-спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

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По его мнению, слова президента для его окружения весят все меньше.

“Турчак против Володина, Кадыров против Пескова, Соловьев (и стоящий за ним Громов) против помощника президента Мединского — такого представители российского правящего класса давно себе не позволяли”, – отметил Галлямов.

Он также считает, что нынешние публичные конфликты являются очевидным свидетельством того, что роль президента как верховного модератора в отношениях элит слабеет. Президент практически парализован — не в физическом, а в политическом смысле. По привычке его ещё опасаются, но Патрушева с Бастрыкиным и Бортниковым, похоже, опасаются уже гораздо больше, утверждает политолог.

По его словам, в России наметился транзит от персоналистской автократии к режиму коллективного руководства страной. Автоматически демократизации это не означает, но на некоторую нормализацию по истечении времени рассчитывать можно. Как в СССР после Сталина.

Тэги: Россия, Владимир Путин