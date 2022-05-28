НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
18:48 11 Июня 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

ВСУ отбили наступление и оттеснили оккупантов в районе Попасной

В районе Попасной украинские военные успешно остановили наступление российских войск, оккупантам пришлось отойти.

ВСУ отбили наступление оккупантов в районе Попасной

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Также на Бахмутском направлении враг вел артиллерийские обстрелы наших позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Применив армейскую авиацию, нанес авиаудара близ Покровского.

Враг наступает в районе Ниркового, боевые действия там продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось. Под метким огнем наших воинов оккупанты отошли.

В районе Берестового враг, при попытке штурма, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

Кроме того, с целью выявления слабых мест в обороне и разоблачения системы огня, оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем недалеко от Владимировки.

Как и полагается, наши защитники грамотно встретили врага – противник с потерями отошел.

Тэги: всу, Северодонецк, Попасная
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.05.2022 07:42
Северодонецк держится, но россияне активно наступают по всем направлениям – Генштаб
ТОР
25.05.2022 07:12
Россия активизировала применение авиации в наступлении на Луганщине
ТОР
25.05.2022 05:55
Россия стягивает в Луганскую область силы с других направлений
blog comments powered by Disqus
ВСУ показали красивое уничтожение тыловых частей оккупантов на Харьковщине

15:19 Украина

ВСУ развивают контрнаступление на Херсонщине: освобождено Таврийское

13:53 Украина

Загадочный самолет пролетел над шестью странами НАТО: после приземления его экипаж исчез

09:40 Мир

Снаряды влетали в окна: в Северодонецке ВСУ накрыли штаб оккупантов во время совещания

09:09 Украина

Под Брянском горит воинская часть с вернувшейся из Украины техникой

08:54 Мир

Российские войска продвинулись на Донбассе на двух направлениях

08:00 Украина

Российские войска взяли под контроль Кинбурнскую косу: почему это плохо

07:20 Украина

В сети появилось “распоряжение” Кличко, отменяющее Указа Долгорукого об основании Москвы

17:19 Украина

ВСУ показали уничтожение российской техники британскими самонаводящимися ракетами Brimstone

08:35 Украина

Мрут, как мухи: россияне вывезли из Северодонецка боевых бурятов

06:31 Украина

В Днепре прогремел мощный взрыв: над городом огромный столб черного дыма. Видео

06:20 Украина