ВСУ отбили наступление и оттеснили оккупантов в районе Попасной

В районе Попасной украинские военные успешно остановили наступление российских войск, оккупантам пришлось отойти.

ВСУ отбили наступление оккупантов в районе Попасной



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Также на Бахмутском направлении враг вел артиллерийские обстрелы наших позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Применив армейскую авиацию, нанес авиаудара близ Покровского.

Враг наступает в районе Ниркового, боевые действия там продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось. Под метким огнем наших воинов оккупанты отошли.

В районе Берестового враг, при попытке штурма, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

Кроме того, с целью выявления слабых мест в обороне и разоблачения системы огня, оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем недалеко от Владимировки.

Как и полагается, наши защитники грамотно встретили врага – противник с потерями отошел.

Тэги: всу, Северодонецк, Попасная