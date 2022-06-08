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07:18 12 Июня 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

ВСУ на Луганщине отразили атаки оккупантов по трем направлениям

Украинские военные в районе Северодонецка отразили наступления оккупантов по трем направлениям.

Украинские защитники дали отпор врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В частности наши воины не дали врагу продвинуться в районе населенного пункта Врубовка.

Также противник пытался вести наступление в направлении населённого пункта Николаевка. Получил решительный отпор и отошел.

Вражеский штурм в районе Васильевки наши защитники тоже успешно отбили. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Враг атаковал по трем направлениям

Враг атаковал по трем направлениям

Тэги: Северодонецк, бахмут
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