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11:29 12 Июня 2022 6 Комментарии
Авиация Израиля пробила ПВО России в Сирии и разгромила аэропорт Дамаска
Высокоточные израильские ракеты 10 июня уничтожили взлетные полосы главного аэропорта Сирии.
Израильские ракеты пробили сирийскую ПВО
Об этом сообщила мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
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Были задействованы сирийские ПВО, которые президенту Башару Асаду поставляет его «друг» и партнер президент РФ Владимир Путин.
Однако российские средства ПВО оказались «дырявыми», и ракеты достигли цели.
Высокоточные боеприпасы приземлились на взлетно-посадочные полосы. Уничтожены ВПП как военного аэродрома, так и гражданского.
Жертвами налета стали четыре человека, предположительно, боевики одной из проиранских группировок.
Тэги: Сирия, Израиль
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