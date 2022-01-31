Высокоточные израильские ракеты 10 июня уничтожили взлетные полосы главного аэропорта Сирии.

Израильские ракеты пробили сирийскую ПВО



Об этом сообщила мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

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Были задействованы сирийские ПВО, которые президенту Башару Асаду поставляет его «друг» и партнер президент РФ Владимир Путин.

Однако российские средства ПВО оказались «дырявыми», и ракеты достигли цели.

Высокоточные боеприпасы приземлились на взлетно-посадочные полосы. Уничтожены ВПП как военного аэродрома, так и гражданского.

Жертвами налета стали четыре человека, предположительно, боевики одной из проиранских группировок.

Тэги: Сирия, Израиль