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15:38 12 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Новой Каховке прогремели взрывы: над городом столбы дыма. Видео

В Новой Каховке прогремели взрывы, а затем что-то загорелось, из разных районов города виден огромный столб дыма.

Над городом густой столб дыма

Об этом сообщают в соцсетях местные жители.

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По их словам, пожар набирает обороты, поскольку дым валит интенсивнее.

Также сообщают, что горит лес в разных местах – примерно там, где расположились позиции оккупантов.

Судя по интенсивности дыма, горит что-то очень мощно и продолжает разгораться.

Тэги: херсон, новая каховка
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