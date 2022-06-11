В Новой Каховке прогремели взрывы: над городом столбы дыма. Видео

В Новой Каховке прогремели взрывы, а затем что-то загорелось, из разных районов города виден огромный столб дыма.

Над городом густой столб дыма



Об этом сообщают в соцсетях местные жители.

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По их словам, пожар набирает обороты, поскольку дым валит интенсивнее.

Также сообщают, что горит лес в разных местах – примерно там, где расположились позиции оккупантов.

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Судя по интенсивности дыма, горит что-то очень мощно и продолжает разгораться.

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Тэги: херсон, новая каховка