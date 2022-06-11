11.06.2022 15:01
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15:38 12 Июня 2022 0 Комментарии
В Новой Каховке прогремели взрывы: над городом столбы дыма. Видео
В Новой Каховке прогремели взрывы, а затем что-то загорелось, из разных районов города виден огромный столб дыма.
Над городом густой столб дыма
Об этом сообщают в соцсетях местные жители.
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По их словам, пожар набирает обороты, поскольку дым валит интенсивнее.
Также сообщают, что горит лес в разных местах – примерно там, где расположились позиции оккупантов.
Судя по интенсивности дыма, горит что-то очень мощно и продолжает разгораться.
Тэги: херсон, новая каховка
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