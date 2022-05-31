ДТП на трассе под Киевом: Peugeot крепко догнал Mazda

В воскресенье, 12 июня, недалеко от села Березовка в Бучанском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств: авто Mazda 6 и Peugeot 307.

ДТП произошло в Бучанском районе



Об этом сообщили в Патрульной полиции Киевской области.

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Судя по фото, у Peugeot повреждена передняя часть автомобиля, а у Mazda – задняя. Очевидно, первый влетел во второй. Но при каких обстоятельствах – пока неизвестно.

На месте происшествия работают патрульные, медики и следователи.

Правоохранители предупредили, что возможно усложнение движения в направлении города Киев.

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