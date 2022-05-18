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17:26 12 Июня 2022 1208 Комментарии
В Киеве масштабный пожар на проспекте Григоренко: люди жалуются на едкий дым
В Киеве на проспекте Петра Григоренко вспыхнул сильный пожар, район заволокло дымом.
Пожар быстро разгорается
Об этом сообщил Telegram-канал Реальный Киев.
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Предварительно известно, что пожар очень быстро разгорается.
Многие местные жители жалуются на сильный запах гари в том районе, говорят, что дым очень едкий.
Тэги: Киев, пожар
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