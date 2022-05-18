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17:26 12 Июня 2022 Просмотров 1208   КомментариевКомментарии

В Киеве масштабный пожар на проспекте Григоренко: люди жалуются на едкий дым

В Киеве на проспекте Петра Григоренко вспыхнул сильный пожар, район заволокло дымом.

Пожар быстро разгорается

Об этом сообщил Telegram-канал Реальный Киев.

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Предварительно известно, что пожар очень быстро разгорается.

Многие местные жители жалуются на сильный запах гари в том районе, говорят, что дым очень едкий.

Что именно горит - неизвестно

Что именно горит - неизвестно

Пожар быстро разгорается

Пожар быстро разгорается

Тэги: Киев, пожар
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В Киеве масштабный пожар на проспекте Григоренко: люди жалуются на едкий дым

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