В Киеве масштабный пожар на проспекте Григоренко: люди жалуются на едкий дым

В Киеве на проспекте Петра Григоренко вспыхнул сильный пожар, район заволокло дымом.

Пожар быстро разгорается



Об этом сообщил Telegram-канал Реальный Киев.

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Предварительно известно, что пожар очень быстро разгорается.

Многие местные жители жалуются на сильный запах гари в том районе, говорят, что дым очень едкий.

Тэги: Киев, пожар