Главная » Украина » Общество
18:38 12 Июня 2022 40 Комментарии
ВСУ отразили все атаки оккупантов на нескольких направлениях
Российские оккупанты проводили наступательные действия на Северодонецком, Бахмутском и Славянском направлениях.
ВСУ отбили все наступления оккупантов
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.
Также безуспешно оккупанты проводили штурм в направлении населенных пунктов Старица – Рубежное.
На Бахмутском направлении российские войска вели штурмовые действия с целью охвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели.
Кроме того, при попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отошел.
Тэги: Северодонецк, бахмут, Генштаб ВСУ
Loading...
Новости по теме
ТОРВСУ на Луганщине отразили атаки оккупантов по трем направлениям
12.06.2022 07:18
ТОР