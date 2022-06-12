ВСУ отразили все атаки оккупантов на нескольких направлениях

Российские оккупанты проводили наступательные действия на Северодонецком, Бахмутском и Славянском направлениях.

ВСУ отбили все наступления оккупантов



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.

Также безуспешно оккупанты проводили штурм в направлении населенных пунктов Старица – Рубежное.

На Бахмутском направлении российские войска вели штурмовые действия с целью охвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели.

Кроме того, при попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отошел.

Тэги: Северодонецк, бахмут, Генштаб ВСУ