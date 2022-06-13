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11:05 13 Июня 2022 338 Комментарии
ВСУ показали красивое уничтожение скопления вражеской техники в Запорожской области
Артиллеристы 45-й отдельной артбригады ВСУ нанесли точные удары по базе оккупантов в Запорожской области.
Украинские артиллеристы уничтожили очередные позиции оккупантов
Видео слаженной работы аэроразведки и артиллерийских расчетов украинские военные выложили в Facebook.
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На кадрах видно, как с помощью беспилотника наши защитники сначала определяют цели, а потом наносят удары из орудий.
В результате ударов уничтожены склады с боеприпасами и топливом, а также техника российских оккупантов.
Также видны огромные столбы черного дыма, поднимающиеся из мест точных попаданий по вражеским позициям.
Тэги: Запорожье, Гуляйполе
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