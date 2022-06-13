ВСУ показали красивое уничтожение скопления вражеской техники в Запорожской области

Артиллеристы 45-й отдельной артбригады ВСУ нанесли точные удары по базе оккупантов в Запорожской области.

Украинские артиллеристы уничтожили очередные позиции оккупантов



Видео слаженной работы аэроразведки и артиллерийских расчетов украинские военные выложили в Facebook.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На кадрах видно, как с помощью беспилотника наши защитники сначала определяют цели, а потом наносят удары из орудий.

В результате ударов уничтожены склады с боеприпасами и топливом, а также техника российских оккупантов.

Также видны огромные столбы черного дыма, поднимающиеся из мест точных попаданий по вражеским позициям.

Тэги: Запорожье, Гуляйполе