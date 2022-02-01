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11:30 13 Июня 2022 Просмотров 113   КомментариевКомментарии

Посол США Бринк и глава СБУ Баканов обсудили американскую поддержку Украины

Соединенные Штаты Америки продолжают твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины и осуждают российскую агрессию.

Баканов и Бринк пообщались о поддержке Украины со стороны США

Как сообщила пресс-служба СБУ, об этом шла речь во время встречи главы ведомства Ивана Баканова и недавно назначенного посла США Бриджит Бринк.

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«Мы высоко ценим оказанную Соединенными Штатами беспрецедентную финансовую и военную поддержку, помогающую нашим защитникам противодействовать российской агрессии. Важным для нас является и экономический фронт борьбы, где американским правительством введен в РФ самый большой за всю историю объем санкций», – подчеркнул Иван Баканов.

Глава СБУ рассказал о вызовах и угрозах, с которыми столкнулась спецслужба во время полномасштабного вторжения России, и о том, как с первого дня сотрудники СБУ встали на защиту страны.

«Мы продолжаем делать все возможное для освобождения украинских территорий. И нашему государству по-прежнему нужна мощная поддержка международных партнеров», – подчеркнул Иван Баканов.

В свою очередь госпожа посол подтвердила готовность продолжать плодотворное и упорное взаимодействие с украинским правительством.

«Мы понимаем, что для Украины – это война на выживание, а для США борьба украинского народа – защита принципа нерушимости украинских границ перед силовым захватом. Как отметил президент Дж. Байден, стоять рядом с Украиной в эту непростую минуту – это не просто верная позиция. Это также в наших национальных интересах – обеспечить мир и стабильность в Европе и дать четкий сигнал, что применение силы – это не правильный подход”, – сказала Бринк.

По ее словам, если Россия не заплатит высокую цену за совершенные ею действия, существование других мирных демократий окажется под угрозой, что будет знаменовать конец международного порядка, основанного на правилах, и создаст возможности для проявления агрессии в других местах.

Тэги: США, СБУ, Иван Баканов, Бриджит Бринк
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