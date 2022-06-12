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12:16 13 Июня 2022 Просмотров 168   КомментариевКомментарии

У Зеленского был свой сценарий: Резников раскрыл секреты подготовки к войне с Россией

Руководство Украины готовилось к вторжению России, разработав несколько сценариев, которые были запущены накануне войны и в ее первые дни.

Резников рассказал о подготовке к войне и ее первых днях

Некоторые секретные подробности подготовки к вторжению и первых дней войны раскрыл министр обороны Украины Алексей Резников в общении с журналистами издания The Economist.

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Резников рассказал, что его война началась со звонка в 4 утра от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и его лаконичного сообщения: «Началось. Удары по ПВО и радарам. Вторжение».

Министр поцеловал жену на прощание и отправился в офис. Следующие три недели он провел со своей командой советников, все были вооружены автоматами. Группа постоянно двигалась по секретным локациям Киева.

«Одной из самых неудобных вещей было просыпаться каждое утро в новой кровати»,  признался Резников.

По его словам, эта тактика была частью сценариев, разработанных при сверхсекретном планировании перед вторжением.

В материале отмечено, что публично президент Владимир Зеленский и его министр обороны уменьшали угрозу войны. Хотя готовились к худшему, и только сейчас Резников  некоторые детали.

Он рассказал, что главная хитрость заключалась в том, чтобы в первые недели февраля объявить «обычные» военные учения в ответ на русские и белорусские учения.

«Это был повод, позволивший нам тайно вывести наши воинские части из их постоянных баз. Когда начались удары, наши ребята были не все вместе в одном месте, а были наготове – с оружием, боеприпасами и рассредоточены по стране», – пояснил министр.

Кроме того, украинцы скрыли системы противовоздушной обороны и штурмовики, заменив их макетами. Также был принят новый закон о территориальной обороне, чтобы за три дня вооружить около 100 тысяч украинцев.

Кроме того важным фактором стала неожиданная для россиян самоорганизация общества.

Но ключевым моментом стало решение Владимира Зеленского остаться в Киеве.

«Все ожидали, что президент будет руководить и формировать правительство в изгнании. Но у Зеленского был свой сценарий», – сказал Резников.

Тэги: Алексей Резников
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