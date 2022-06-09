ВСУ сбили российский Су-34 в районе Изюма

Около десяти утра 12 июня в районе Изюма на Харьковщине зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВС Украины поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Российский Су-34 улетел к аоенному кораблю



Об этом сообщили в Воздушном командовании ВСУ.

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Российские самолеты работали паром, атакуя позиции украинских защитников. После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а пилоты другого решили испытать судьбу.

Украинские зенитчики сбили дерзкую «сушку», поздравив таким образом оккупантов с «днем России».

Самолет упал на временно оккупированную территорию. Удалось ли выжившим пилотам – неизвестно.

Кроме того, 13 июня около 10:00 на Николаевщине украинские зенитчики сбили беспилотный летательный аппарат российских оккупантов Орлан-10.

Посредством БПЛА враг пытался вести воздушную разведку с целью срыва наших контрнаступательных атак.

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