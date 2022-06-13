Появилось видео мародерства россиян в оккупированном Приморске

Российские солдаты, ворвавшиеся 8 марта в городской конференц-центр Приморска Запорожской области, обшарили все комнаты, взламывали двери, рылись в шкафах и на полках, и при этом многократно попадали в объективы камер наблюдения.

Колоритная парочка оккупантов-мародеров попала на записи всех камер



Оккупанты настолько многократно засветились, что опознать их точно не составит большого труда.

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Судя, по кадрам, мародеры не всегда понимали, зачем нужны некоторые вещи и как ими пользоваться.

Камеры наблюдения в туалете не устанавливали, поэтому судьба унитазов конференц-центра осталась неизвестной.

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Тэги: Запорожье, мародеры