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19:24 13 Июня 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Россияне уничтожили все мосты в Северодонецке

Российские войска разрушили все три моста, которые соединяли Северодонецк с другой стороной реки Северский Донец, т.е. с неоккупированной частью Украины.

Северодонецк теперь отрезан от неоккупированной территории Украины

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Теперь, по его словам, эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны. Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях

Также Гайдай отметил, что оккупанты мощно продолжают обстреливать Лисичанск.

Эвакуация из города пока возможна, гуманитарная помощь завозится ежедневно.

Глава ОВА также констатировал, что в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка возобновить коммуникации до зимы не удастся.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай
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