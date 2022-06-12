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19:24 13 Июня 2022 1 Комментарии
Россияне уничтожили все мосты в Северодонецке
Российские войска разрушили все три моста, которые соединяли Северодонецк с другой стороной реки Северский Донец, т.е. с неоккупированной частью Украины.
Северодонецк теперь отрезан от неоккупированной территории Украины
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Теперь, по его словам, эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны. Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях
Также Гайдай отметил, что оккупанты мощно продолжают обстреливать Лисичанск.
Эвакуация из города пока возможна, гуманитарная помощь завозится ежедневно.
Глава ОВА также констатировал, что в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка возобновить коммуникации до зимы не удастся.
Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай
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