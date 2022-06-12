Россияне уничтожили все мосты в Северодонецке

Российские войска разрушили все три моста, которые соединяли Северодонецк с другой стороной реки Северский Донец, т.е. с неоккупированной частью Украины.

Северодонецк теперь отрезан от неоккупированной территории Украины



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Теперь, по его словам, эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны. Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях

Также Гайдай отметил, что оккупанты мощно продолжают обстреливать Лисичанск.

Эвакуация из города пока возможна, гуманитарная помощь завозится ежедневно.

Глава ОВА также констатировал, что в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка возобновить коммуникации до зимы не удастся.

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