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12:17 14 Июня 2022 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

ВСУ «переиграли» оккупантов и приближаются к Херсону

За последние дни ВСУ отогнали российские войска на несколько километров, постепенно проводя контрнаступательные операции в сторону Херсона.

ВСУ продолжают продвигаться к Херсону

Об этом заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире национального телемарафона.

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По его словам, украинские военные уже вторую неделю имеют тактические успехи в ходе контрнаступления в сторону Херсона.

Они продвинулись еще на 5 километров от Таврического.

«Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров до Херсона, где как раз находятся оккупанты. Сейчас бои идут между Таврическим и Томиной балкой», – рассказал Хлань.

По его словам, тактические победы ВСУ обязательно должны перерасти в полноценное контрнаступление.

«Как бы ни старались оккупанты вернуть, отбить утраченные позиции – у них ничего не удается, и они еще больше откатываются назад. То есть, мы постепенно имеем преимущества», – объяснил Хлань.

Он также добавил, что украинские обстрелы являются не такими массированными, как российские. При этом они точно поражают технику и боеприпасы оккупанта, стараясь не наносить ущерб местной инфраструктуре.

Тэги: херсон
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