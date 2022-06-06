Выпущенную на оккупированной части Запорожской области продукцию маркируют как российскую

Продукцию, выпущенную на оккупированной части Запорожской области, начали сертифицировать как сделанную в ДНР или России.

Российская табличка на въезде в оккупированный Мелитополь не продержалась и месяца



Об этом сообщило российское РИА Новости со ссылкой на “члена главного совета администрации” Рогова.

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«Юридически так получилось, что мы уже не Украина, но еще и не Россия. В эту серую зону попала масса крупных производств, то есть десятки заводов и всех тех инициативных людей, которые обеспечивают сотни и тысячи рабочих мест. Сейчас нам пошли навстречу», – пояснил коллаборант.

По его словам, к примеру, теперь при сертификации указывается не просто «сделано в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре», а, к примеру, «сделано в Мелитополе, в России».

Тэги: Запорожье, мелитополь, Бердянск, энергодар