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13:02 14 Июня 2022 117 Комментарии
Выпущенную на оккупированной части Запорожской области продукцию маркируют как российскую
Продукцию, выпущенную на оккупированной части Запорожской области, начали сертифицировать как сделанную в ДНР или России.
Российская табличка на въезде в оккупированный Мелитополь не продержалась и месяца
Об этом сообщило российское РИА Новости со ссылкой на “члена главного совета администрации” Рогова.
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«Юридически так получилось, что мы уже не Украина, но еще и не Россия. В эту серую зону попала масса крупных производств, то есть десятки заводов и всех тех инициативных людей, которые обеспечивают сотни и тысячи рабочих мест. Сейчас нам пошли навстречу», – пояснил коллаборант.
По его словам, к примеру, теперь при сертификации указывается не просто «сделано в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре», а, к примеру, «сделано в Мелитополе, в России».
Тэги: Запорожье, мелитополь, Бердянск, энергодар
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