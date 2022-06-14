Россия ударила ракетами по Западной Украине: подробности

После объявления тревоги практически на территории всей Украины прогремели взрывы в Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областях.

Об этом сообщали пользователи в соцсетях и пабликах, также подтверждали официальные лица местных администраций.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В частности известно, что в Тернопольской и Львовской областях работали системы ПВО, некоторые ракеты были сбиты.

Также появилась информация о двух взрывах на Тернопольщине, однако не уточняется – это прилеты или результат работы ПВО.

Информацию о взрывах в Тернопольской области подтвердил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что работает ПВО.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в самом Львове пока тихо, а в области работает ПВО.

Пока точной информации о возможных разрушениях и жертвах нет.