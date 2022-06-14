В России хотят отменить признание независимости Украины и трех стран Балтии

Депутат Госдумы Евгений Федоров, который ранее внес законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской республики», теперь предложил сделать это ещё для Украины, Эстонии и Латвии.

Федоров грозит отобрать решением Госдумы РФ независимость у четырех суверенных стран



О своей инициативе он заявил Sputnik Латвия.

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«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США”, – сказал депутат.

Также он добавил, что как только будет отработан механизм, его применят “и на других территориях НАТО”.

“Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», – заявил Федоров.

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