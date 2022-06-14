Главная » Мир » Политика
16:20 14 Июня 2022 192 Комментарии
В России хотят отменить признание независимости Украины и трех стран Балтии
Депутат Госдумы Евгений Федоров, который ранее внес законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской республики», теперь предложил сделать это ещё для Украины, Эстонии и Латвии.
Федоров грозит отобрать решением Госдумы РФ независимость у четырех суверенных стран
О своей инициативе он заявил Sputnik Латвия.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США”, – сказал депутат.
Также он добавил, что как только будет отработан механизм, его применят “и на других территориях НАТО”.
“Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», – заявил Федоров.
Тэги: Россия
Loading...
Новости по теме
ТОРТри крупных российских банка сегодня отключили от SWIFT
14.06.2022 10:49