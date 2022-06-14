ВСУ громко уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. Видео

ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских военных во временно оккупированной Новой Каховке.

Очевидцы сообщают об очень сильных взрывах



Об этом сообщил ряд Telegram-каналов, но официального подтверждения пока нет.

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Сообщается, что взрывы начались около 16:40. Затем в небо поднялся огромный столб густого дыма.

По информации очевидцев, очевидно сдетонировал боекомплект, поскольку еще несколько раз грохотало, а пожар разгорелся еще сильнее.

Также сообщается, что детонация продолжалась довольно долго.

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Тэги: херсон, новая каховка