Главная » Украина » Происшествия
17:26 14 Июня 2022 766 Комментарии
ВСУ громко уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. Видео
ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских военных во временно оккупированной Новой Каховке.
Очевидцы сообщают об очень сильных взрывах
Об этом сообщил ряд Telegram-каналов, но официального подтверждения пока нет.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Сообщается, что взрывы начались около 16:40. Затем в небо поднялся огромный столб густого дыма.
По информации очевидцев, очевидно сдетонировал боекомплект, поскольку еще несколько раз грохотало, а пожар разгорелся еще сильнее.
Также сообщается, что детонация продолжалась довольно долго.
Тэги: херсон, новая каховка
Loading...
Новости по теме
ТОРПокушение на гауляйтера Херсонщины Сальдо не состоялось
14.06.2022 15:35
ТОРВ Новой Каховке прогремели взрывы: над городом столбы дыма. Видео
12.06.2022 15:38