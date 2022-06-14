НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
17:26 14 Июня 2022 Просмотров 766   КомментариевКомментарии

ВСУ громко уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. Видео

ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских военных во временно оккупированной Новой Каховке.

Очевидцы сообщают об очень сильных взрывах

Об этом сообщил ряд Telegram-каналов, но официального подтверждения пока нет.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Сообщается, что взрывы начались около 16:40. Затем в небо поднялся огромный столб густого дыма.

По информации очевидцев, очевидно сдетонировал боекомплект, поскольку еще несколько раз грохотало, а пожар разгорелся еще сильнее.

Также сообщается, что детонация продолжалась довольно долго.

Взрывы прогремели около 16:40

Взрывы прогремели около 16:40

Пожар быстро разгорелся

Пожар быстро разгорелся

Тэги: херсон, новая каховка
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.06.2022 15:35
Покушение на гауляйтера Херсонщины Сальдо не состоялось
ТОР
12.06.2022 15:38
В Новой Каховке прогремели взрывы: над городом столбы дыма. Видео
ТОР
01.06.2022 06:20
ВСУ двинулись на Новую Каховку, это плацдарм для освобождения Херсона, – эксперт
blog comments powered by Disqus