Защитники Северодонецка сдерживают оккупантов с трех направлений
Украинские военные на Северодонецком направлении сдерживают силы противника сразу с трех сторон.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Бои продолжаются в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки.
ВСУ защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск.
Тем не менее, Гайдай подчеркнул, что россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома.
Так, оккупанты обстреляли сооружения и дома вблизи бывшего завода «Донсода». Аналогичная ситуация и в районе «Стеклозавода».
Еще 14 домов разрушены в Горном. В Северодонецке враг в очередной раз нанес удар по «Азоту». В частности, повреждена проходная предприятия.
Уничтожаются многоэтажки, расположенные недалеко от химического гиганта.
“Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома”, – отметил глава ОВА.
Он добавил, что россияне нанесли авиаудары по Белой Горе, Устиновке и Метелкиному.
Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино, Белая Гора, Николаевка, Врубовка.
Также российская армия провела неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3.