Защитники Северодонецка сдерживают оккупантов с трех направлений

Украинские военные на Северодонецком направлении сдерживают силы противника сразу с трех сторон.

Оккупанты интенсивно обстреливают Северодонецк и окрестные населенные пункты



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Бои продолжаются в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки.

ВСУ защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск.

Тем не менее, Гайдай подчеркнул, что россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома.

Так, оккупанты обстреляли сооружения и дома вблизи бывшего завода «Донсода». Аналогичная ситуация и в районе «Стеклозавода».

Еще 14 домов разрушены в Горном. В Северодонецке враг в очередной раз нанес удар по «Азоту». В частности, повреждена проходная предприятия.

Уничтожаются многоэтажки, расположенные недалеко от химического гиганта.

“Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома”, – отметил глава ОВА.

Он добавил, что россияне нанесли авиаудары по Белой Горе, Устиновке и Метелкиному.

Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино, Белая Гора, Николаевка, Врубовка.

Также российская армия провела неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай