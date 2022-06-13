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Главная » Украина » Общество
10:25 15 Июня 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

США будут передавать Украине разведданные для ударов РСЗО

США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов с помощью реактивных систем залпового огня.

США помогут корректировать удары ВСУ из систем залпового огня

Как сообщило Радио Свобода, об этом заявило Минобороны США.

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По данным Пентагона, сейчас украинские военные заканчивают обучение по использованию систем залпового огня HIMARS и MLRS.

США признали, что пока у Москвы больше артиллерии, чем у Киева.

Вашингтон в очередной раз сказал, что планирует обеспечить украинскую армию всем необходимым для поражения целей на территории Украины.

Теоретически HIMARS и MLRS могут достичь цели в России. При этом президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с датскими журналистами заявил, что украинская армия не будет обстреливать гражданские объекты в соседней стране.

США заявляли, что дальность HIMARS, поставляемых Киеву, не будет превышать 80 километров.

Тэги: США
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