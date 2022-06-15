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10:46 15 Июня 2022 Просмотров 299   КомментариевКомментарии

ВСУ показали “пушечный джек-пот” на восточном направлении

80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ показала видео «пушечного рекорда» львовских десантников.

Львовские десантники мощно ударили по оккупантам

Видео масштабного артудара по позициям оккупантов украинские защитники выложили в Facebook.

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Сначала десантники напомнили, как в течение двух суток, уничтожили 73 единицы вражеской бронетехники при попытке оккупантов переправится через Северский Донец.

“И вот 13 июня 2022 года, «канониры»-десантники, так сказать, сорвали очередной, «пушечный» «джек-пот»! И какой!” – сказано в сообщении.

Военные не уточнили, где именно ударили по российским позициям, лишь отметив, что это произошло на восточном направлении.

В течение одного дня 13 июня артиллерия бригады уничтожила:

  • два комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К57 «Ураган» калибра 220 мм;

  • одну боевую транспортно-заряжающую машину (БТОМ) к «Урагану»;

  • один БТР;

  • бронеавтомобиль «Тигр»;

  • два грузовика;

  • состав с боеприпасами (вероятно, с ракетами к «Урагану»).

В тот же день, сообщают в бригаде, противотанковые подразделения сожгли ракетным комплексом «Стугна-П» вражеский танк и БМП.

Тэги: всу
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