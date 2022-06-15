ВСУ показали “пушечный джек-пот” на восточном направлении
80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ показала видео «пушечного рекорда» львовских десантников.
Видео масштабного артудара по позициям оккупантов украинские защитники выложили в Facebook.
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Сначала десантники напомнили, как в течение двух суток, уничтожили 73 единицы вражеской бронетехники при попытке оккупантов переправится через Северский Донец.
“И вот 13 июня 2022 года, «канониры»-десантники, так сказать, сорвали очередной, «пушечный» «джек-пот»! И какой!” – сказано в сообщении.
Военные не уточнили, где именно ударили по российским позициям, лишь отметив, что это произошло на восточном направлении.
В течение одного дня 13 июня артиллерия бригады уничтожила:
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два комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К57 «Ураган» калибра 220 мм;
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одну боевую транспортно-заряжающую машину (БТОМ) к «Урагану»;
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один БТР;
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бронеавтомобиль «Тигр»;
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два грузовика;
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состав с боеприпасами (вероятно, с ракетами к «Урагану»).
В тот же день, сообщают в бригаде, противотанковые подразделения сожгли ракетным комплексом «Стугна-П» вражеский танк и БМП.