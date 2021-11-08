Китай заявил о сигналах от инопланетной цивилизации
Китай заявил, что его гигантский телескоп Sky Eye, возможно, уловил признаки жизни за пределами Земли.
Об этом сообщил NDTV со ссылкой на отчет поддерживаемой государством Science and Technology Daily.
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Правда, вскоре эту информацию по неизвестной причине удалили
Узкополосные электромагнитные сигналы, обнаруженные Sky Eye, – крупнейшим в мире радиотелескопом – отличаются от всех ранее зафиксированных.
Команда ученых под руководством Чжан Тонцзе продолжает их исследовать.
По словам ученого, подозрительные сигналы также могут быть какими-то радиопомехами и требуют дальнейшего изучения.
Неясно, почему отчет был удален с веб-сайта Science and Technology Daily, официальной газеты министерства науки и технологий Китая, хотя новость уже начала распространяться в социальной сети Weibo и была подхвачена другими СМИ, в том числе государственными.