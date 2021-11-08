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12:09 15 Июня 2022 Просмотров 798   КомментариевКомментарии

Китай заявил о сигналах от инопланетной цивилизации

Китай заявил, что его гигантский телескоп Sky Eye, возможно, уловил признаки жизни за пределами Земли.

Крупнейший в мире радиотелескоп зафиксировал загадочные сигналы

Об этом сообщил NDTV со ссылкой на отчет поддерживаемой государством Science and Technology Daily.

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Правда, вскоре эту информацию по неизвестной причине удалили

Узкополосные электромагнитные сигналы, обнаруженные Sky Eye, – крупнейшим в мире радиотелескопом – отличаются от всех ранее зафиксированных.

Команда ученых под руководством Чжан Тонцзе продолжает их исследовать.

По словам ученого, подозрительные сигналы также могут быть какими-то радиопомехами и требуют дальнейшего изучения.

Неясно, почему отчет был удален с веб-сайта Science and Technology Daily, официальной газеты министерства науки и технологий Китая, хотя новость уже начала распространяться в социальной сети Weibo и была подхвачена другими СМИ, в том числе государственными.

Тэги: Китай, космос
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