В Симферополе прогремел взрыв: люди говорят о сбитой ракете

В оккупированном РФ Симферополе в Крыму прогремел сильный взрыв, напугавший местных жителей.

Люди сообщают об инциденте в соцсетях и пабликах.

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Взрыв был слышен жителям разных районов города.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что причиной “хлопка” могло стать преодоление самолётом звукового барьера.

Однако симферопольцы утверждают, что не видели никакого самолета.

Некоторые очевидцы утверждают, что ПВО сбило ракету, а ее обломки упали на какую-то больницу.

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