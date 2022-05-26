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Главная » Мир » Происшествия
15:06 15 Июня 2022 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

В Москве из наградного пистолета застрелился генерал российской разведки

В Москве в своей квартире найден мертвым генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России 90-летний Лев Соцков.

Лев Соцков был легендой советской разведки

Об этом сообщило РЕН ТВ.

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Супруга нашла его тело в ванной комнате квартиры дома на улице Новаторов. Рядом с погибшим обнаружен наградной пистолет ТТ и записка.

В ней Соцков написал, что оружие является реликвией боев на реке Халхин-Гол, которое он получил, когда был представителем при спецслужбе Монголии.

Предварительная версия — суицид.

Тэги: Россия, Москва
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