В Москве из наградного пистолета застрелился генерал российской разведки

В Москве в своей квартире найден мертвым генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России 90-летний Лев Соцков.

Лев Соцков был легендой советской разведки



Об этом сообщило РЕН ТВ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Супруга нашла его тело в ванной комнате квартиры дома на улице Новаторов. Рядом с погибшим обнаружен наградной пистолет ТТ и записка.

В ней Соцков написал, что оружие является реликвией боев на реке Халхин-Гол, которое он получил, когда был представителем при спецслужбе Монголии.

Предварительная версия — суицид.

Тэги: Россия, Москва