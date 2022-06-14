ВСУ почти вплотную подошли к Изюму: освобождены два села

В ходе контрнаступательных действий ВСУ на Харьковщине освободили два населенных пункта – Спиваковка и Заводы – почти в окрестностях Изюма.

ВСУ наносят удары по оккупантам на Изюмском направлении



Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник.

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По его словам, российские оккупанты все так же пытаются продвигаться в сторону города Славянска и Барвенково с целью оцепления наших войск.

“Однако ВСУ и силы ТрО держат оборону и наносят контрударов противнику во фланги освобождая некоторые населенные пункты уже даже и в окрестностях Изюма. Это такие села как Спиваковка и Заводы, которые расположены по обеим берегам реки Северский Донец”, – сказал Стрельник.

Он также выразил надежду, что украинским военным удастся закрепиться на этих рубежах и они смогут продолжить свое контрнаступление, результатом которого станет освобождение Изюма.

Пока официального подтверждения освобождения двух сел на Харьковщине от Генштаба не поступало.

Тэги: Харьков, изюм