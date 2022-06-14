Россия – союзник, но санкции против нее поддерживаем, – президент Казахстана Токаев
Казахстан будет соблюдать все ограничения, которые мировое сообщество наложило на Россию, хотя сотрудничество с Москвой продолжится.
Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24».
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«Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», — объяснил он.
Тут же Токаев заверил, что «Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств». По его словам, это было бы неоправданно с точки зрения перспективы.
Также глава Казахстана уточнил, что сегодня взаимодействует с российским правительством «в учащенном ритме» и пытается выстроить формат взаимодействия, который не предполагает нарушения санкционного режима.
«Идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением между Сциллой и Харибдой… Ситуация уникальная. Никто не мог ожидать, что мы будем жить именно в этой реальности», — констатировал Токаев.