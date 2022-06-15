Россия перебросила в Украину новые силы: где оккупантов стало больше

Группировка оккупационных войск РФ увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа.

Россия бросает в Украину резервы



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Кроме того, на Бахмутском направлении противник нарастил группировку батальонной тактической группой из состава оперативного резерва, передислоцированную в Первомайск из района Купянска.

В районы населенных пунктов Камышеваха и Попасная, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Также в Генштабе отметили, что руководство силовых ведомств РФ продолжает попытки привлечь как можно больше россиян на войну в Украине – увеличивают выплаты, вводят краткосрочные контракты с возможностью их продления.